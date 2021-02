A carregar o vídeo ...

Para lá de mostrar a forma apaixonada como Abel Ferreira motivou os seus jogadores antes da final da Libertadores, o Palmeiras revelou um longo vídeo no qual exibe todos os bastidores da conquista de sábado, desde as horas prévias às emoções posteriores. Tudo para ver no vídeo acima, com o português em claro destaque.