Carlos Carvalhal recebeu este domingo o Prémio Vítor Oliveira no congresso da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e, à margem do evento, falou do futuro no Al Wahda, de Ricardo Horta (na Seleção Nacional...) e as propostas "sofríveis"que recebeu [Vídeo Record]