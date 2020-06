Das ruas da capital do Congo ao topo da NBA: vida e carreira de Serge Ibaka em documentário

A carregar o vídeo ...

Serge Ibaka é o protagonista do documentário 'Anything is possible', que será exibido em exclusivo pela RakutenTV em Espanha a partir de quinta-feira. O projeto retrata a vida e a carreira do basquetebolista desde as ruas da capital do Congo (Brazzaville), onde nasceu, até ao topo da NBA, dpois de na época passada ter conquistado o título ao serviço dos Toronto Raptors. [Vídeo: Twitter]