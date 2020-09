A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi foi, esta terça-feira, oficialmente apresentado como novo reforço do Benfica até 2023. Eis o vídeo de boas-vindas que as águias partilharam nas redes sociais, onde destacam as tatuagens do defesa-central argentino de 32 anos e ainda o número que vai envergar na camisola encarnada. [Vídeo: SL Benfica]