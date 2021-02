A carregar o vídeo ...

David Alaba, defesa austríaco do Bayern Munique, confirmou esta terça-feira que no final da época vai deixar o campeão alemão, depois de 13 anos a vestir a camisola dos bávaros. O futebolista, que não renovou contrato e sai no final da época como jogador livre, está a ser disputado por vários clubes europeus.