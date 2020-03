A carregar o vídeo ...

Eden Hazard e Luka Doncic encontraram-se no final do encontro entre os Dallas Maverick e os Pelicans (127-123), trocaram camisolas e posaram para uma foto. Contudo, a diferença entre os 1.75m do internacional belga para os 2.01m do basquetebolista esloveno foi o grande destaque. [Vídeo: Twitter / Dallas Mavericks]