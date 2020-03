«David e Golias no Flamengo?» As imagens que estão a divertir os adeptos

A carregar o vídeo ...

O Flamengo conseguiu a terceira vitória seguida esta temporada ao bater (4-1) o Cabofriense , com Gabriel Barbosa a ser a figura da partida. A formação orientada por Jorge Jesus entrou melhor no encontro graças ao golo de Michael (13’), mas viu o adversário igualar através de Marcelo Gama (24’). A partir daí, Gabigol fez um hat trick (64’, 77’ e 89’), começando com o pé direito a Copa Rio. Na hora de celebrar o triunfo, Michael entrou na dança e o guarda-redes Hugo Souza juntou-se à festa, imagens essas que o Flamengo partilhou nas redes sociais e que geraram divertidos comentários dos adeptos: é que o guardião tem mais 30 cm do que o atacante que mede 1,66... [Vídeo Instagram Flamengo]