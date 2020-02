David Luiz pregou partidas a colegas e irmão de jogador do Benfica partiu-lhe o telemóvel

A carregar o vídeo ...

Igual a si mesmo, David Luiz desatou esta segunda-feira a atormentar quem dormia no autocarro do Arsenal, enquanto ia gravando as suas diabruras com o telemóvel. Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Nicolas Pepe e Rob Holding ainda reagiram bem, até que chegou Joe Willock, o irmão do benfiquista Chris, que segundo o defesa... lhe "partiu o telemóvel".



"Nketiah surpreendido; Saka na piscina; Pepe ainda a dormir; Holding, oh meu; e o Willock partiu-me o telemóvel", escreveu o brasileiro.