David Moyes arrasado por tirar 'miúdo' de campo: «Podes arruinar o rapaz com isto...»

Diante do Manchester United, o jovem Ademipo Odubeko viveu um momento para mais tarde recordar, quando foi lançado por David Moyes aos 54 minutos para o lugar de Yarmolenko. O problema foi que o sonho acabou por se tornar em pesadelo, já que o técnico do West Ham decidiu retirá-lo de campo a 8 minutos do final do prolongamento. A sua expressão diz tudo da tristeza pelo momento, que valeu muitas críticas ao treinador dos hammers, tanto nas redes sociais como nos programas desportivos ingleses, como se pode ver no vídeo acima.