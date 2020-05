A carregar o vídeo ...

David Alaba, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski juntaram-se, esta segunda-feira, num vídeo dedicado aos adeptos do Bayern Munique com a divulgação de algumas medidas de prevenção à Covid-19. Evitar o contacto na face ou até espirrar para o braço: são várias as dicas dadas pelos bávaros. [Vídeo: Omnisport]