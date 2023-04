Ignacio De Arruabarrena está a ameaçar tornar-se um caso sério. Esta sexta-feira, pelo terceiro jogo consecutivo, o guarda-redes do Arouca conseguiu travar um penálti, ao defender com mestria a cobrança de Hernâni. O jogador do Rio Ave segue-se a Samú (Vizela) e Pote (Sporting) na lista de vítimas do uruguaio. Quem será o próximo?