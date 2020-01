A carregar o vídeo ...

Portugal bateu, de forma histórica, a seleção da França, na jornada inaugural do grupo D do Europeu de andebol. No decorrer do encontro, Alfredo Quintana, guarda-redes português que registou uma exibição de grande nível, aproveitou um adiantamento do guardião francês e fez um golo de baliza a baliza. [Vídeo: Twitter / EHF EURO]