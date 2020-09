A carregar o vídeo ...

De Bernardo Silva a João Félix, apontando ao futuro com Gonçalo Ramos. Assim celebra esta terça-feira o Benfica Campus 14 anos de existência . Para assinalar a data os encarnados partilharam nas redes sociais este vídeo, com imagens dos craques made in Seixal. [Vídeo: Benfica]