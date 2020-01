De Bruyne 'destruiu' Phil Jones e a jogada acabou num autogolo de Andreas Pereira

A carregar o vídeo ...

Kevin De Bruyne voltou a ter um momento de magia esta terça-feira na vitória do Manchester City frente ao rival United, em Old Trafford. Com o resultado em 2-0 e só numa jogada, o médio dos citizens fez duas vítimas! Primeiro, enganou o central Phil Jones (em dose dupla!) e a jogada acabou num autogolo de Andreas Pereira. Isto numa partida em que Bernardo Silva foi a grande estrela