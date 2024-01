De campeã do mundo em futebol pelos EUA ao basquetebol... em Barcelos: conheça a história de Rebecca Taylor

A carregar o vídeo ...

Rebecca Taylor chegou a Portugal em 2020 num contexto difícil e, desde aí, tem sido um dos principais destaques da Liga Betclic feminina de basquetebol. A norte-americana, que atua no Basquete Barcelos HMMotor e foi MVP da Liga em outubro, novembro e dezembro, foi campeã do mundo de futebol em sub-20 com a seleção dos Estados Unidos em 2012, e deixou de praticar desporto em 2015 para ser mãe. Em 2018, quando tudo indicava o nascimento do primeiro filho, acabou por dar à luz um nado-morto às 32 semanas, ao que se seguiram dois abortos espontâneos antes do nascimento da primeira filha. Agora, aos 31 anos, tem sido peça essencial na equipa de Barcelos. Uma história de vida para conhecer na reportagem da FPBtv. (Vídeo: FPBtv)