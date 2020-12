De campeão para campeão: Joshua venceu e foi cumprimentar Mayweather

A carregar o vídeo ...

Pouco depois de derrotar o búlgaro Kubrat Pulev , o britânico Anthony Joshua nem hesitou em saltar do ringue para ir à plateia saudar Floyd Mayweather, antigo lutador norte-americano que foi de propósito a Londres para assistir a este combate. Os dois campeões estiveram por breves segundos à conversa e depois cada um foi à sua vida, mas para a história ficou uma imagem que promete fazer as delícias dos fãs do boxe.