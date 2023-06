A carregar o vídeo ...

Um pouco à imagem de outros anos, Sérgio Conceição voltou este domingo, nas celebrações da conquista da Taça de Portugal, a mostrar os dotes de dançarino juntamente com os jogadores no balneário. De charuto na boca, o técnico não escondeu a boa disposição por mais uma conquista ao leme do FC Porto. [Vídeo: FC Porto]