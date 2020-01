Ambiente de cortar à faca no Arsenal: Özil é substituído frente ao Man. City e reage assim

A carregar o vídeo ...

O Arsenal- resultado que permaneceu inalterado até ao final do encontro - frente ao Manchester City quando, aos 59 minutos, Mesut Özil foi substituído. Já fora das quatro linhas, enquanto se dirigia para o banco de suplentes, o médio dos gunners tirou as luvas das mãos e... pontapeou-as. O ambiente sentido no Emirates Stadium está cada vez mais de cortar à faca.