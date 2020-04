A carregar o vídeo ...

O norueguês Erling Haaland saltou esta temporada para a ribalta do futebol europeu. Questionado sobre quais são as referências futebolísticas que o inspiraram, o avançado do Borussia Dortmund apontou a dois nomes bem conhecidos do desporto-rei: Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, avançados de Juventus e AC Milan, respetivamente. [Vídeo: Omnisport]