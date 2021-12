Ao longo deste ano civil que está prestes a chegar ao fim foram três os guarda-redes que defenderam as redes do PSG: Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas e Sergio Rico. Todos eles foram 'obrigados' a defesas de alto nível, as quais foram resumidas em menos de um minuto em vídeo. [Vídeo: One Football]