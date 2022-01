De Fábio Silva a Rúben Neves antes do 'tiro' final: Wolves mostra outra perspetiva do golo de Moutinho

A carregar o vídeo ...

Tudo começa num duelo perdido por Cristiano Ronaldo. A bola segue para o recém entrado Fábio Silva, que após um belo trabalho de pés a coloca em Rúben Neves. O médio, bem ao seu jeito, liberta-a logo para Adama Traoré. O espanhol dribla, cruza, há um corte no interior da área e, fora dela, João Moutinho recebe e... bola lá para dentro! Eis uma outra visão do golo histórico do médio, que deu ao Wolverhampton a primeira vitória em Old Trafford desde 1980...