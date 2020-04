A carregar o vídeo ...

Lisa Zimouche é uma freestyler profissional conhecida por mostrar as suas habilidades com bola e desafiar várias estrelas do futebol mundial. A franco-argelina publicou no seu Instagram uma combinação dos truques que é capaz de fazer mas garante que tal só é possível com muito treino e persistência. Ora veja. [Vídeo: Instagram]