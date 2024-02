De Florentino Pérez a Laporta e Mourinho: novas imagens do documentário sobre Pinto da Costa

A carregar o vídeo ...

A 'Amazon Prime' divulgou novas imagens do documentário sobre Pinto da Costa, intitulado 'Senhor Presidente - O campeonato de uma vida', que estreia a 15 de março. Neste excerto falam várias personalidades do futebol mundial, desde Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, Joan Laporta, líder do Barcelona, José Mourinho, treinador português que foi campeão europeu no FC Porto, e o empresário Jorge Mendes. (Vídeo Twitter)