O momento do golo costuma ser de apoteose nos estádios de futebol e os treinadores vivem-no de formas diferentes. Uns são expansivos, outros mais contidos, mas há gestos em cada um deles que os adeptos já se habituaram a identificar. O 'tiktoker' Dikeh imitou as celebrações de alguns dos técnicos mais famosos do mundo e vale a pena ver... (Vídeo Twitter)