De jogar na praia com Dani Alves a fazer história na Liga espanhola

Luka Romero fez esta semana história na Liga espanhola , ao tornar-se aos 15 anos e 219 dias no jogador mais jovem de sempre a atuar no campeonato do país vizinho, e a verdade é que desde muito cedo já mostrava um talento especial para o futebol. Já com sete anos, num dia de verão em Formentera, mostrava aquilo que valia, tendo ao seu lado um tal de... Dani Alves. O vídeo não é novo, nem inédito, mas com a estreia do jovem tem ganho destaque nas redes sociais.