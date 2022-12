De lágrimas nos olhos: o momento emotivo entre Szczesny e o filho depois do França-Polónia

A carregar o vídeo ...

A Polónia foi, este domingo, eliminada nos 'oitavos' do Mundial'2022 pela França (1-3) , num jogo que contou, já após o apito final, com um momento emotivo entre Szczesny e o seu filho. O guarda-redes polaco precisou, já no tunel de acesso aos balneários, de consolar o pequeno Liam que, de lágrimas nos olhos, ficou visivelmente incomodado com a eliminação do pai. (: Extra One)