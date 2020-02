De levar às lágrimas: o discurso da mulher de Kobe Bryant perante 20 mil pessoas

A carregar o vídeo ...

Arrepiante. Vanessa Bryant não se conteve na homenagem ao marido Kobe Bryant e à filha Gianna, perante as cerca de 20 mil pessoas que encheram o Staples Center, casa dos LA Lakers e também dos Clippers. Com o lema 'celebrar a vida', o discurso da mulher do antigo basquetebolista foi o momento mais marcante da cerimónia: deixou muitos elogios ao companheiro e relembrou que ele era o "MVP" das filhas. Sempre muito comovida, Vanessa falou ainda do amor que sentia por Kobe e disse mesmo que ele era o seu "tudo". Vale a pena ouvir.