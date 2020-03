De levar as mãos à cabeça: a extraordinária defesa de Romero a remate de Wayne Rooney

A carregar o vídeo ...

Wayne Rooney esteve, esta quinta-feira, muito perto de fazer um golo fenomenal diante a sua antiga equipa. O internacional inglês, que agora representa o Derby County, executou um livre de forma (quase) exímia que só não fez balançar as redes da baliza do Manchester United porque Sergio Romero travou. No final, os red devils venceram pore carimbaram a presença nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra. [Vídeo: Twitter / The FA Cup]