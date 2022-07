A carregar o vídeo ...

Contratado à Juventus por 77 milhões de euros, Matthijs de Ligt não parece querer perder tempo para fazer a sua presença ser notada no Bayern Munique. Esta madrugada, no seu encontro de estreia pelos bávaros, o defesa holandês precisou de apenas 47 minutos para se destacar, ao marcar um golaço diante do DC United. Neste jogo, refira-se, os alemães venceram por 6-2.