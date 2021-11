A carregar o vídeo ...

Xavi foi oficializado pelo Barcelona como novo treinador da formação blaugrana na madrugada deste sábado. O antigo médio espanhol representou os catalães desde a sua formação, em 1995, até 2015, altura em que saiu para representar o Al Sadd, do Qatar. Recorde aqui alguns dos seus melhores golos com a camisola do Barça. (Vídeo: Barcelona/YouTube)