De mãos na cabeça: Bruno Fernandes visivelmente desiludido após derrota do Manchester United

A dececionante derrota (mais uma) do Manchester United em casa do Copenhaga, por 4-3, a contar para a 4.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, deixou marcas em Bruno Fernandes. No final do encontro, o internacional português e capitão dos red devils, que até marcou o terceiro golo da sua equipa, isolou-se no interior do Stadium Parken e não foi capaz de esconder a frustração.