No dia em que André Almeida renovou o vínculo que o ligava ao V. Guimarães até ao fim desta época por mais um ano, o emblema minhoto decidiu 'brindar' o jogador com imagens do percurso ligado ao clube. Uma ligação com 16 anos que obrigou o Vitória a ir ao baú para encontrar imagens da transição de miúdo até graúdo.