De Nova Iorque a Miami: a incrível viagem de Checo Pérez... num Red Bull

A Red Bull é conhecida pela sua capacidade de produzir conteúdos multimédia de grande qualidade, mas desta vez... superou os limites. À boleia da realização do Grande Prémio de Miami, a equipa de Fórmula 1 'colocou' Checo Pérez nas ruas de Nova Iorque e fê-lo chegar, em onze horas, até ao palco na Flórida. Tudo isto com um enredo incrível, com a presença de Chris Horner, Bryon Jones, Reilly Opelka ou Parks Bonifay. Todos eles mostraram que, para lá de muito bons nas suas áreas de trabalho, não se safam nada mal a representar. Mas o Oscar vai mesmo para Checo Pérez!