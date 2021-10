«De outro mundo»: assim descreveu Guardiola o atual momento de forma de Bernardo Silva

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, analisou este sábado as mais recentes exibições de Bernardo Silva, extremo português que este sábado apontou um golo na vitória dos citizens sobre o Burnley. Na opinião do técnico catalão, o criativo luso está a um nível "de outro mundo", semelhante ao que desempenhou na temporada em que o Manchester City terminou a Premier League com um total de 98 pontos. [Vídeo: OneFootball]