De partir o coração: mães desesperadas tentam entregar bebés a militares estrangeiros no Afeganistão

As notícias que chegam do Afeganistão são cada vez mais devastadoras. Agora mães desesperadas entregam bebés a militares estrangeiros no aeroporto de Cabul e até há relatos de crianças a serem atiradas por cima do arame farpado. Um oficial britânico contou ao jornal Independent: "As mães estavam desesperadas, elas estavam a ser espancadas pelos talibãs. Gritavam 'salvem o meu bebé' e atiravam-nos as crianças. Alguns bebés caíram no arame farpado. Foi horrível. À noite não havia um único homem entre nós que não estivesse a chorar."