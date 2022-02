Xavi Hernández passou grande parte da sua carreira de futebolista no Barcelona e, em novembro último, regressou para assumir o comando técnico dos blaugrana. Pedri, Braithwaite, Nico e Frenkie De Jong revelaram como é ser treinado pelo antigo médio dos catalães que guiou a equipa a um atual 4.º lugar no campeonato espanhol. [Vídeo: One Football]