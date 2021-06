Menos de minuto e meio depois do apito inicial de Michael Oliver, Forsberg colocou a Suécia a vencer diante da Polónia , de Paulo Sousa, em jogo da 3.ª jornada do Grupo E do Euro'2020. A jogada começa do lado direito do ataque dos escandinavos, passa por Isak e, de ressalto em ressalto, 'cai' nos pés do avançado do Leipzig, que inaugura o marcador com um remate cruzado. [Vídeo: VSports].