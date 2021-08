De Santis fez assim o terceiro golo do Boavista e deixou André Ferreira mal na fotografia

Jeriel De Santis apontou o terceiro golo do Boavista no triunfo (3-0) sobre o P. Ferreira, apenas dois minutos depois de entrar na partida. Após um contra-ataque rápidos dos axadrezados, o avançado tentou a sua sorte e acabou a festejar, tendo contado com uma pequena ajuda do guarda-redes dos castores que abordou mal o lance. O árbitro da partida começou por invalidar o golo, por suposto fora de jogo do jogador do conjunto da casa, mas o VAR reverteu a decisão. [Vídeo: VSports]