De volta o melhor Alonso? A espantosa arrancada do piloto espanhol na corrida de 'sprint' da F1

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 recebeu este sábado a primeira prova de 'sprint' e houve quem brilhasse... e de que maneira! Se no final da corrida de 100 quilómetros, em Silverstone, Max Verstappen (RedBull) foi quem esteve no centro das atenções por terminar em primeiro, no início da prova os holofotes estavam todos colocados em Fernando Alonso. O piloto da Alpine Team arrancou da 12.ª posição do grid, mas em poucos segundos colocou-se rapidamente no oitavo posto. O melhor é mesmo ver a arrancada do espanhol. [Vídeo: Fórmula 1]