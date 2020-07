A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton assegurou este sábado a 89.ª pole position da sua carreira, partindo do 1.º lugar amanhã no GP Estíria, que se realiza no circuito austríaco de Spielberg. Debaixo de chuva, o piloto britânico da Mercedes foi o mais rápido ao rodar em 1.19,273 minutos.