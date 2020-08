Declarações de Cavani no aeroporto ainda dão que falar: «O futebol mudou muito...»

A carregar o vídeo ...

As declarações de Edinson Cavani à partida do Uruguai rumo à Europa - podendo ser anunciado como reforço do Benfica em breve - continuam a dar que falar. O futebolista comentou a polémica fotografia do 50.º aniversário do PSG - na qual Cavani não aparecia apesar de ser o maior goleador de sempre o clube francês. "São coisas do futebol. O futebol mudou muito, mantém poucas coisas daquilo que é a essência do futebol. E por isso acontecem estas coisas... mas também se vê como se movimentam certas direções, certas pessoas... Passei sete anos fantásticos, com o apoio dos adeptos. Estas coisas que servem para crescermos, para percebermos que tomámos a decisão certa. E mais nada", afirmou no aeroporto antes de embarcar.