Dedo em riste e 'chega para lá' à mistura: Hulk e David Luiz 'pegados' no Flamengo-Atlético Mineiro

A vitória do Flamengo frente ao Atlético Mineiro (2-0), na madrugada desta quinta-feira, ficou marcada, entre outros momentos, por um desentendimento entre David Luiz e Hulk. O central brasileiro, que já representou o Benfica, foi pedir satisfações ao ex-FC Porto com o dedo em riste, algo que acabou por originar alguma tensão no relvado.