Defesa agarrou nos genitais do adversário... mas nem assim impediu o golo!

Tudo aconteceu num Singapura-Filipinas, um encontro particular entre as duas formações. O filipino Diego Bardanca pensou que ao agarrar os genitais de Ikhsan Fandi o impediria de marcar golo. Poderá até ter estado correto na avaliação... mas nem assim evitou o golo! Safuwan Baharudin apareceu, de rompante, para o fazer o 1-0 para Singapura. Depois do jogo, ao perceber que o vídeo se tornou viral, Fandi riu acerca da jogada na conta pessoal de Instagram.