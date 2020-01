Defesa do Bournemouth 'armou-se' em guarda-redes, foi expulso e fez penálti que deu a vitória ao Norwich

A carregar o vídeo ...

Steve Cook protagonizou este sábado um lance que seria candidato à melhor defesa da época na Premier League se o jogador do Bournemouth fosse... guarda-redes. Aos 31 minutos da visita ao Norwich, o defesa-central travou um remate de um adversário com um voo impressionante, cometeu penálti e viu o cartão vermelho. Para piorar as coisas, o lance resultou no único golo do encontro e ditou a derrota da equipa de Cook.