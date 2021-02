Defesa do Lourinhanense assoa-se para cima de adversário e vê vermelho direto

A carregar o vídeo ...

O defesa-central Ricardão Santos, do Lourinhanense, foi expulso no domingo por assoar-se para cima de um adversário na receção ao Caldas, referente à 16.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal. Durante uma interrupção, aos 58 minutos, o defesa 'atingiu' Ricardo Isabelinha e rapidamente surgiram protestos da equipa das Caldas da Rainha. O árbitro foi na direção de Ricardão Santos e exibiu-lhe cartão vermelho direto. O Caldas acabaria por vencer o encontro, por 1-0, com um golo apontado aos 88 minutos. [Vídeo: Twitter]