Deixa quatro adversários 'à nora' e leva relatador à loucura: eis o golo que está a espantar o Brasil

Estamos perante um momento de profundo 'Maradionismo'. Bruno Gonçalves, jovem avançado de apenas 16 anos que integra a equipa de juniores do Red Bull Brasil, apontou um golo fenomenal na goleada (4-0) diante do Serra, em jogo a contar para a Copinha de São Paulo Júnior. O prodígio brasileiro arrancou com a bola no pé já no meio-campo adversário e só parou quando a bola tocou no fundo das redes do Serra. Pelo caminho, deixou quatro adversários completamente... 'à nora'. [Vídeo: Twitter / Red Bull Brasil]