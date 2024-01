«Deixem-no morrer!»: as imagens chocantes de adepto agredido no West Bromwich-Wolverhampton

A carregar o vídeo ...

Correm nas redes sociais algumas imagens chocantes do momento em que adeptos do West Bromwich e do Wolverhampton (0-2) se desentenderam esta tarde, durante o jogo entre as duas equipas para a Taça de Inglaterra. Num dos vídeos partilhados, um homem deixa o relvado com a cabeça completamente ensanguentada, enquanto nas bancadas se ouvem vários cânticos ofensivos: "Deixem-no morrer!", entoam os adeptos. (: X)