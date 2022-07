Del Piero numa batalha de livres com Di María: quem levou a melhor?

A carregar o vídeo ...

O italiano Alessandro Del Piero pode já ter 47 anos e ter deixado o futebol há 8 anos, mas é um daqueles casos típicos do 'quem sabe nunca esquece'. E mostrou-o uma vez mais. No âmbito de um treino da Juventus em solo norte-americano, o lendário antigo jogador da Vecchia Signora não teve receio e encarou Ángel di María num desafio para ver quem era mais certeiro nos livres. E, no final, o balanço não podia ter sido mais equilibrado.