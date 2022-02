A carregar o vídeo ...

Juan Martín del Potro não segurou as lágrimas naquele que terá sido o último serviço da sua carreira. O tenista argentino perdeu esta terça-feira frente ao compatriota Federico Delbonis, e já no final do jogo mostrou-se visivelmente emocionado, enquanto era ovacionado pelo público presente no court (Vídeo: Tennis TV)