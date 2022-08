A carregar o vídeo ...

Centenas de adeptos do Besiktas juntaram-se na noite de quarta-feira junto ao aeroporto de Istambul para receber de forma entusiasta o médio inglês Dele Alli. Proveniente do Everton, por empréstimo, o jogador de 26 anos pareceu ter vindo com a lição bem estudada e até 'orientou' a claque nos cânticos.